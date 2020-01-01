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01.01.2020 20:00
Рубрика: Видео

Видео: в Китае велосипедист попал под грузовик и выжил

Текст: Вадим Давыденко

Иначе как чудом и не назовешь то, что произошло с пожилым велосипедистом в Китае. Многотонный грузовик сбил его и, как казалось, переехал. Но спустя секунду мужчина встал без каких-либо намеков на травмы и убрал с дороги то, что осталось от его двухколесного друга. Велосипед эту аварию, увы, не пережил.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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ДТП произошло на не очень оживленной проселочной автостраде и удивительно, что там была установлена камера, запечатлевшая инцидент во всех подробностях.

Водитель машины, скорее всего, слишком сконцентрировался на проезде перекрестка и не увидел в боковом зеркальце еще одного участника движения. Поворачивая направо, грузовик так ловко наехал на велосипедиста, что мужчина сумел проскочить между колесами под брюхо грузовика и там спастись, а вот велосипед лишь жалобно хрустнул.

По видео непонятно, заметил ли вообще шофер случившийся наезд или подумал, про наскочил колдобину, и спокойно поехал дальше.

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