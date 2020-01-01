За рулем автобуса и фуры разрешили ехать не более 9 часов в сутки

Закон о безопасности дорожного движения требовал от водителей соблюдать режим труда и отдыха. Для контроля за его соблюдением машины оборудуют соответствующими приборами - тахографами. Но до сих пор четкого понимания этого режима, то есть сколько водитель может ехать, а сколько должен отдыхать, не было. Теперь есть.

26-й пункт правил предписывает управлять машиной без остановки на отдых не более 4,5 ч. При этом отдых должен быть не менее 45 минут. Его можно разбить на части. Но первая часть должна быть не менее 15 минут, а последняя не менее 30 минут. То есть ехать по часу с 15 минутными перерывами не получится. После 4,5 ч. движения остановка должна быть не менее 30 минут.

Всего в сутки водитель может ехать только 9 ч. Допускается увеличение этого времени до 10 ч., но не чаще 2 раз в неделю. Общая сумма времени за рулем за неделю должна быть не более 56 ч.. А за две недели - не более 90 ч.

Водитель должен отдыхать не менее 11 ч. в сутки и не менее 45 ч. в течение 6 суток. При этом допускается сокращение этого времени до 24 ч., но не чаще одного раза в две недели. Кроме того, сэкономленное на отдых время должно быть отгуляно в течение следующих трех недель.

Если спустя 4,5 ч. водитель не может найти место для стоянки, то у него есть час, на то, чтобы найти, где отдохнуть. Если после 9 ч. управления в сутки, он не может отыскать место для стоянки, то у него есть два часа для этого.