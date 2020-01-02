Актриса Мишель Уильямс ждет ребенка и готовится к свадьбе

39-летняя американская актриса Мишель Уильямс ждет очередного ребенка и готовится к новой свадьбе.

Как пишет People, ссылаясь на свои источники, новым избранником Мишель, которая только что развелась с предыдущим мужем, музыкантом Филом Эльверумом, стал режиссер, 42-летний лауреат премии "Тони" Томас Каил.

Уточнено, что пару засекли в отделе для молодых мам одного из лондонских магазинов.

Мишель Уильямс родилась в 1980 году в Монтане. На экранах - с девяностых: "Спасатели Малибу", "Лэсси", "Бухта Доусона", "Хэллоуин: 20 лет спустя", "Нация прозака". На съемках "Горбатой горы" в 2004 году начала встречаться с актером Хитом "Джокером" Леджером. В 2005-м у них родилась дочь Матильда Роуз Леджер, крестными которой стали Бизи Филлипс и Джейк Джилленхол. В 2007-м пара рассталась. В июне 2018-го вышла замуж за Элверума, брак с которым не продержался и года.

С Каилом Уильямс работала на биографическом мини-сериале "Фосси/Вердон".