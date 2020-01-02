Новости

Вышел русский трейлер продолжения "Тихого места" с Эмили Блант 01.01.2020
Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера" 01.01.2020
Фото: Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом 01.01.2020
Netflix назвал свои самые популярные фильмы и сериалы 2019 года 01.01.2020
Появилась информация о планах на новые фильмы про Гарри Поттера 31.12.2019

Актриса Мишель Уильямс ждет ребенка и готовится к свадьбе

Новости
    02.01.2020, 15:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

39-летняя американская актриса Мишель Уильямс ждет очередного ребенка и готовится к новой свадьбе.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом

Как пишет People, ссылаясь на свои источники, новым избранником Мишель, которая только что развелась с предыдущим мужем, музыкантом Филом Эльверумом, стал режиссер, 42-летний лауреат премии "Тони" Томас Каил.

Уточнено, что пару засекли в отделе для молодых мам одного из лондонских магазинов.

Мишель Уильямс родилась в 1980 году в Монтане. На экранах - с девяностых: "Спасатели Малибу", "Лэсси", "Бухта Доусона", "Хэллоуин: 20 лет спустя", "Нация прозака". На съемках "Горбатой горы" в 2004 году начала встречаться с актером Хитом "Джокером" Леджером. В 2005-м у них родилась дочь Матильда Роуз Леджер, крестными которой стали Бизи Филлипс и Джейк Джилленхол. В 2007-м пара рассталась. В июне 2018-го вышла замуж за Элверума, брак с которым не продержался и года.

С Каилом Уильямс работала на биографическом мини-сериале "Фосси/Вердон".

Новости

"Союзмультфильм" опубликовал новогоднюю серию "Простоквашина" 31.12.2019
Вышел трейлер фильма о Михаиле Калашникове 30.12.2019
Умер соратник Monty Python, актер и музыкант Нил Иннес 30.12.2019
В Таиланде госпитализирован российский актер Сергей Бадюк 30.12.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Для первой азиатки в "Звездных войнах" потребовали отдельный сериал 29.12.2019
Началась работа над "Дэдпулом 3" 29.12.2019
Умерла актриса Сью Лайон, Лолита из экранизации Кубрика 28.12.2019
⧣ светская хроника
Фото: instagram.com/ asmuskristina
Кристина Асмус оказалась в больнице 29.12.2019
Ольге Бузовой грозит арест 26.12.2019
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 23.12.2019
⧣ Мишель Уильямс
Фото: kinopoisk.ru
"После свадьбы": богатые плачут, а в Индии дети голодают 24.09.2019
"Ужасы оптом": все 11 фильмов хоррор-франшизы "Хэллоуин" 19.10.2018
Фильм "Все деньги мира" Ридли Скотта снова оскандалился 11.01.2018