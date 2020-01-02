ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права

Госавтоинспекция планирует разработать новую систему оценки навыков кандидатов в водители. Предполагается, что при приеме экзаменов на права в прошлое уйдут штрафные баллы. Об этом сообщил РИА Новости замначальника отдела ГУ ОБДД МВД России Николай Гиляков.

Напомним, что сейчас при приеме экзаменов экзаменатор выставляет штрафные баллы. Заглох при трогании с места получи балл. Не включил поворотник - еще балл. Пять баллов - оценка не сдал. Именно от такой системы и предполагается отказаться.

Как пояснил Николай Гиляков, сейчас Научный центр безопасности дорожного движения изучает, как оценивают умения водителей в разных странах. На основании исследования будет предложена новая система оценки.

Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов. К этой дате и планируется разработать новую методику. К этой же дате должен быть утвержден новый регламент приема экзаменов в ГИБДД.

Как уточнил Николай Гиляков, в итоге экзаменатор будет оценивать не допущенные нарушения, а то, насколько правильно и безопасно для других участников движения кандидат выполняет маневры и управляет автомобилем.

Ранее "РГ" сообщала о том, что вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые освободили водителей, купивших электронный полис ОСАГО от необходимости возить с собой его распечатку на бумаге. Инспектору достаточно предъявить электронный полис на смартфоне или планшете.