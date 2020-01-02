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02.01.2020 14:10
Рубрика: Легковые авто

ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями во время праздников

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

На протяжении новогодних праздников на всей территории России усилен режим контроля за пьяными водителями. ГИБДД проводит патрулирование в местах скоплений людей, в частности, возле торговых центров и других мест отдыха и развлечений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
ГИБДД будет усиленно следить за перевозкой детей в новогодние праздники

Для обеспечения безопасности на дорогах задействованы дополнительные наряды ДПС - особенно в крупных городах и региональных центрах. Запланированы массовые проверки и спецоперации, направленные на выявление нетрезвых водителей. В ведомстве подчеркнули, что никакого лояльного отношения к пьяным водителям не будет ни во время праздников, ни в любое другое время.

В российских регионах также проведут социальные акции, которые напомнят гражданам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.