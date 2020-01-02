ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями во время праздников

На протяжении новогодних праздников на всей территории России усилен режим контроля за пьяными водителями. ГИБДД проводит патрулирование в местах скоплений людей, в частности, возле торговых центров и других мест отдыха и развлечений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для обеспечения безопасности на дорогах задействованы дополнительные наряды ДПС - особенно в крупных городах и региональных центрах. Запланированы массовые проверки и спецоперации, направленные на выявление нетрезвых водителей. В ведомстве подчеркнули, что никакого лояльного отношения к пьяным водителям не будет ни во время праздников, ни в любое другое время.

В российских регионах также проведут социальные акции, которые напомнят гражданам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.