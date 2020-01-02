Японский зонд везет на Землю уникальные образцы с астероида

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей. Затем он может быть отправлен в новую экспедицию. Об этом сообщил ТАСС менеджер проекта Макото Ёсикава из национального Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Напомним: зонд "Хаябуса-2" был запущен 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима. 21 сентября 2018 года была совершена первая в истории успешная мягкая посадка на поверхность астероида посадочных модулей-роботов, с которых были получены первые снимки. Но это был только первый этап потрясающей миссии.

Так, чтобы проникнуть в недра астероида, космический аппарат направил особый блок, который взорвался, выстрелив в поверхность небесного тела двухкилограммовым медным снарядом. Его удар создал глубокий кратер - как от попадания метеорита. Затем "Хаябуса-2" сумел совершить посадку в кратере, где взял уникальные образцы. Как полагают ученые, они соответствуют породам, которые сформировались в период рождения нашей Солнечной системы, и могут открыть специалистам немало тайн.

За полтора года работы на орбите астероида аппарат совершил на него две посадки и взял образцы пород грунта. Возвращение образцов на Землю ожидается в декабре 2020 года.

Как это произойдет? По словам специалистов, аппарат в запланированной точке отстрелит капсулу с образцами, добытыми на астероиде. Она войдет в земную атмосферу со скоростью 12 км/с, раскалившись до 3 тысяч градусов. После этого капсула должна раскрыть парашют и приземлиться в безлюдном районе Австралии.

"А вот сам аппарат "Хаябуса-2" после отстрела капсулы включит вспомогательный двигатель, чтобы уйти от Земли и не сгореть в ее атмосфере, - пояснил менеджер проекта. - У него будет еще оставаться немалый ресурс, который можно использовать для новой миссии. Мы уже думаем над тем, чтобы направить его к другому астероиду, но вопрос пока не решен".