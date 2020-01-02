Японский зонд везет на Землю уникальные образцы с астероида

Новости

Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае 04:15
"Арсенал" обыграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" 02:22
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона" 00:15
Семь человек ранены в первый день года в баре Западной Вирджинии 01.01.2020
Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за Ирака 01.01.2020
В Петербурге автомобиль сбил группу пешеходов 01.01.2020
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу 01.01.2020
Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации 01.01.2020
Рассекречен роскошный кроссовер Genesis 01.01.2020
Традиционное шествие в честь Бандеры завершилось в Киеве 01.01.2020
Как пенсионеры КЧР исполнили новогоднюю мечту девочки из Австрии 01.01.2020
Путин утвердил изменения в структуре и штате службы судебных приставов 01.01.2020
Вышел русский трейлер продолжения "Тихого места" с Эмили Блант 01.01.2020
В Волгоградской области два человека погибли в ДТП 01.01.2020
АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 01.01.2020
В Москве пропавшая в новогоднюю ночь девочка найдена живой 01.01.2020
Жертвами беспорядков в мексиканской тюрьме стали 16 человек 01.01.2020
Американке, которую не стали оперировать в США, оплатили лечение на Кубани 01.01.2020
Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для "сотен друзей" 01.01.2020
Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера" 01.01.2020
Под Екатеринбургом полицейские застрелили дебошира с монтировкой 01.01.2020
Видео: в Китае велосипедист попал под грузовик и выжил 01.01.2020
Редкие виды обезьян погибли в результате пожара в немецком зоопарке 01.01.2020
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии 01.01.2020
В Сочи накануне Рождества пройдет парусная регата 01.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
02.01.2020 04:00
Рубрика: Общество

Японский зонд везет на Землю уникальные образцы с астероида

Текст: Наталия Ячменникова
Снимок, сделанный зондом на астероиде. Фото: JAXA Снимок, сделанный зондом на астероиде. Фото: JAXA
Снимок, сделанный зондом на астероиде. Фото: JAXA

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей. Затем он может быть отправлен в новую экспедицию. Об этом сообщил ТАСС менеджер проекта Макото Ёсикава из национального Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Напомним: зонд "Хаябуса-2" был запущен 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима. 21 сентября 2018 года была совершена первая в истории успешная мягкая посадка на поверхность астероида посадочных модулей-роботов, с которых были получены первые снимки. Но это был только первый этап потрясающей миссии.

Фото: hayabusa2.jaxa.jp
Зачем ученым образцы грунта с астероида Рюгу

Так, чтобы проникнуть в недра астероида, космический аппарат направил особый блок, который взорвался, выстрелив в поверхность небесного тела двухкилограммовым медным снарядом. Его удар создал глубокий кратер - как от попадания метеорита. Затем "Хаябуса-2" сумел совершить посадку в кратере, где взял уникальные образцы. Как полагают ученые, они соответствуют породам, которые сформировались в период рождения нашей Солнечной системы, и могут открыть специалистам немало тайн.

За полтора года работы на орбите астероида аппарат совершил на него две посадки и взял образцы пород грунта. Возвращение образцов на Землю ожидается в декабре 2020 года.

Как это произойдет? По словам специалистов, аппарат в запланированной точке отстрелит капсулу с образцами, добытыми на астероиде. Она войдет в земную атмосферу со скоростью 12 км/с, раскалившись до 3 тысяч градусов. После этого капсула должна раскрыть парашют и приземлиться в безлюдном районе Австралии.

"А вот сам аппарат "Хаябуса-2" после отстрела капсулы включит вспомогательный двигатель, чтобы уйти от Земли и не сгореть в ее атмосфере, - пояснил менеджер проекта. - У него будет еще оставаться немалый ресурс, который можно использовать для новой миссии. Мы уже думаем над тем, чтобы направить его к другому астероиду, но вопрос пока не решен".

Общество Космос

Главное сегодня

Путин пожелал россиянам мира, благополучия и процветания
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу
Иран выразил протест в связи с "милитаристскими заявлениями" США
Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите