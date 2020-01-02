Купившим электронный полис ОСАГО больше не нужна его распечатка

Со 2 января вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые освободили водителей, купивших электронный полис ОСАГО от необходимости возить с собой его распечатку на бумаге. Инспектору достаточно предъявить электронный полис на смартфоне или планшете.

Надо сказать, что такая норма действовала и до этого. Соответсвующие поправки в закон об ОСАГО вступили в силу еще в мае 2019 года. Однако правила дорожного движения исправлены не были. Поэтому возникали конфликты на дороге - инспекторы дорожно-патрульной службы требовали на дороге с водителей предъявить именно распечатку. А если ее не было - выписывали штраф за управление машиной без документов.

С этой ситуацией не раз приходилось разбираться Верховному суду. В итоге он даже в постановлении Пленума ВС четко прописал, что если водитель приобрел электронный полис, то возить с собой бумажную копию ему необязательно. Верховный суд напомнил, что правила дорожного движения утверждаются постановлением правительства. А закон имеет большую силу, чем постановление правительства. Следовательно, в ситуации, когда у водителя нет распечатки полиса, требуется руководствоваться законом об ОСАГО, а не правилами дорожного движения.

Однако не все сотрудники ГИБДД изучают постановление Пленума Верховного суда. В итоге конфликты на дорогах продолжались. Поэтому МВД и разработало поправки в правила дорожного движения.

В новом пункте Правил 2.1.1.1, так же как и в законе, прописано, что в случае если был заключен электронный договор, то предъявляется полис в виде электронного документа или его копия на бумажном носителе. Таким образом споров на дороге больше возникать по этому вопросу не должно. Теперь правила соответствуют закону об ОСАГО.