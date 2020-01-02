Повысились ставки утилизационного сбора

Базовая ставка для расчета размера утильсбора составляет 20 тысяч рублей для транспортных средств категории М1 (автомобили, имеющие не более восьми мест для сидения) и для машин с электродвигателем. Для всех остальных машин, в том числе самоходных и прицепов к ним, она равна 150 тысячам рублей.

После опубликования новых коэффициентов автодилеры в ноябре предрекли рост цен на автомобили в пределах 2-4%. Однако в Минпромторге отрицали грядущее подорожание автомобилей. Отечественные автомобили из-за повышения ставок утилизационного сбора не подорожают, импортные, если и подорожают, то несущественно. Такое мнение ранее высказал "РГ" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По некоторым категориям транспортных средств индексация не проводится. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3400 рублей в отношении новых автомобилей и 5200 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.