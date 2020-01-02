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02.01.2020 14:08
Рубрика: Налоги

Повысились ставки утилизационного сбора

Текст: Елена Березина
С 1 января 2020 года выросли ставки утилизационного сбора. Ставки увеличились на 46,1% для машин с объемом двигателя до одного литра и на 145% для авто с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от одного до двух литров - самый массовый сегмент в стране - повысился на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличилась на 18,6%. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Базовая ставка для расчета размера утильсбора составляет 20 тысяч рублей для транспортных средств категории М1 (автомобили, имеющие не более восьми мест для сидения) и для машин с электродвигателем. Для всех остальных машин, в том числе самоходных и прицепов к ним, она равна 150 тысячам рублей.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Покупателей подержанных иномарок освободили от утилизационного сбора

После опубликования новых коэффициентов автодилеры в ноябре предрекли рост цен на автомобили в пределах 2-4%. Однако в Минпромторге отрицали грядущее подорожание автомобилей. Отечественные автомобили из-за повышения ставок утилизационного сбора не подорожают, импортные, если и подорожают, то несущественно. Такое мнение ранее высказал "РГ" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По некоторым категориям транспортных средств индексация не проводится. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3400 рублей в отношении новых автомобилей и 5200 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.