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02.01.2020 12:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чем московское метро порадует пассажиров на время праздников

Текст: Ирина Огилько
Столичная подземка основательно подготовилась к новогодним праздникам и по традиции приготовила для своих пассажиров необычные сюрпризы.

Так метро предлагает совершить поездку на тематических новогодних поездах. В этом году в метро запустили сразу 21 новогодний поезд, оформленный в новогодней тематике. По три таких состава курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях, по два - на Калужско-Рижской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой и Сокольнической линиях и по одному поезду на Солнцевской, Калининской и Большой кольцевой линиях.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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3D-фото можно сделать в специальных фотозонах в вестибюлях станций "Площадь Революции", "Курская", "Маяковская" и "Пушкинская". Работать фотозоны будут ежедневно на время каникул с 11:00 до 16:00.

Любителей живой музыки приглашают площадки проекта "Музыка в метро". Как отмечают в пресс-службе метрополитена в минувшем году прошло более 10 тыс. концертов.

Для любителей фигурного катания открыт бесплатный каток с искусственным льдом между станциями метро "Спортивная" и "Лужники" московского центрального кольца. Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00 и открыт до 15 января нынешнего года.

А для школьников и просто любопытных открыт центр профориентации, где представлены уникальные экспонаты столичной подземки, позволяющей представить работу механизмов метро, скрытых от пассажирских глаз. Здесь можно посмотреть на 700-килограммовое зубчатое колесо эскалатора, турникеты, пульты дежурного, рабочее место поездного диспетчера и многое другое. Центр будет работать с 3 по 6 января с 10:00 до 18:00.

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