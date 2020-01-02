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02.01.2020 13:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Московский метрополитен в 2020 году проведет 130 экскурсий

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Московский метрополитен планирует в 2020 году провести 130 экскурсий, 12 из которых будут ночные. Об этом сообщает пресс-служба московского метрпополитена.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как напомнили в пресс-службе, проведение экскурсий по транспортному предприятию - это совместный проект метро и Музея Москвы.

У каждой экскурсии будет своя "изюминка". Так в депо "Красная Пресня" покажут технический состав, обслуживающий тоннели и станции, а из депо "Калужское" экскурсанты смогут попасть на закрытую более 40 лет назад станцию "Калужская". Вывозить после каждой экскурсии будут на ближайшую станцию. Новые экскурсии будут проходить в электродепо "Измайлово". Так на ретропоезде экскурсантов провезут по спецучастку, которого нет на схеме метро, а также по Арбатско-Покровской и Филевской линиям с остановками на наиболее интересных станциях по ходу маршрута. Кроме того, в ночную экскурсию входит посещение закрытой для пассажиров станции "Первомайская", с которой последний пассажирский поезд ушел почти 60 лет назад.

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Для того, чтобы записаться на экскурсию нужно приехать на станцию "Выставочная" в офис экскурсионного бюро "Метротур". Работает бюро с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00, воскресенье - выходной. Приобрести билеты можно и онлайн через портал экскурсионного бюро.

Кстати, ближайшая экскурсия запланирована завтра, 3 января. Экскурсантам покажут "7 красок столичного метро". Стартует экскурсия со станции "Таганская" кольцевой линии в полдень. Стоимость от 350 рублей.

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