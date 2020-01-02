Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Московским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СКР по региону опубликовано видео с места взрыва бытового газа в многоэтажке областного центра. На кадрах виден масштаб разрушения и процесс доследственной проверки, которую следственные органы организовали там же.

Судя по кадрам с места ЧП, из-за хлопка выбило окна в двух комнатах квартиры, расположенной на третьем этаже здания. На земле перед домом лежат куски оконных рам, а также предметы мебели. На кухне пострадавшей квартиры видны незначительные повреждения бытовой техники.

Напомним, что хлопок в жилом многоквартирном доме раздался утром: в одной из квартир взрывной волной вынесло окна и разрушило стену лоджии. Два человека получили травмы и в настоящее время госпитализированы. Изначально были эвакуированы 52 жителя многоэтажки.

В администрации области сообщили, что 14 жильцам предоставлена гостиница: пока эксперты не решили, можно ли возвращаться в пострадавший дом. По поручению главы региона Игоря Рудени, их обеспечат горячим питанием и окажут необходимую помощь. Остальные жители находятся у родственников.

По факту ЧП следователи проводят проверку. Кроме того, краевая прокуратура начала проверку по факту эксплуатации внутридомового и внутриквартирного оборудования. По ее итогам будет дана оценка действиям управляющей компании, администрации района, а также самих жильцов. Под особый контроль взято соблюдение прав граждан, которых эвакуировали из здания в связи с происшествием.