В Твери произошел взрыв газа в жилом доме

Утром 2 января в одном из многоквартирных домов в Твери произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали два человека, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным властей, инцидент произошел в 6:40 в одной из квартир дома №19, расположенного по бульвару Гусева. Предположительно взорвался бытовой газ. Из-за хлопка в квартире выбило окна, конструкции здания не пострадали. Различные травмы получили два человека, они госпитализированы. Еще 52 жильца подъезда были эвакуированы спасателями. Они разместились в здании школы №48, им выдали горячее питание.

По факту ЧП создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители различных ведомств. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Специалисты проводят оценку здания. Решается вопрос о возвращении людей в квартиры. Губернатор области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Следователи начали проверку по факту происшествия. По данным ведомства, хлопок газа произошел в квартире на третьем этаже. Сейчас сотрудники ведомства совместно с криминалистами проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.