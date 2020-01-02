Блогеры устроили фейерверк внутри салона "семерки"

Очередной крышесносящий эксперимент в предновогодние праздники решили устроить наши старые знакомцы из "Гаража 54". После испытаний огнем, водой и медными трубами старую "семерку" решили добить новогодними фейерверками, причем, внутри салона. Что произойдет с машиной, если внутри бахнет целая упаковка петард и шутих? Интересно же? Конечно!

Салон автомобиля предусмотрительно освободили от всего легковоспламеняющегося - сидений, обивки, панелей - оставив лишь голый металл. Правда, был риск, что могут загореться бензиновые пары, но в итоге обошлось.

Чирк! - и пламя поползло по фитилю петарды, а потом целую минуту "семерка" выглядела четырехколесным филиалом ада на земле. В салоне то вспыхивали огненные сполохи, то ненадолго наступала темнота, сочащаяся густым белесым дымом.

Машина выдержала, и то, что не убило ее, должно сделать ее сильнее. Видимо, в следующем году "семерку" ждут новые испытания.