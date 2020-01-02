Боровшийся с раком онколог сообщил, что не смог победить болезнь

Онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, борющийся с раком, опубликовал прощальное письмо. На своей странице в соцсетях врач сообщил, что ему не удалось победить болезнь.

Хирург-онколог Андрей Павленко является заместителем директора по медицинской части (онкология) в Клинике высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета. Как сообщает ТАСС, в марте 2018 года ему поставили диагноз - агрессивная форма рака желудка третьей стадии. Вероятность излечения при таком диагнозе составляет порядка 5%.

С этого момента Павленко запустил специальный проект, в рамках которого рассказывал о том, как борется с болезнью, с какими трудностями сталкивается, а также об обустройстве системы онкологической помощи в России. В перерывах между этапами лечения он продолжал принимать пациентов, а также проводил мастер-классы и выступал на научных конференциях.

В октябре 2019 года вместе с коллегами он принимал участие в запуске проекта "Равное консультирование в онкологии". Как ранее писала "РГ", суть проекта в том, что пациенток, которым поставлен диагноз "рак молочной железы", будут консультировать женщины, ранее уже излечившиеся от подобного заболевания и находящиеся на стадии ремиссии. Первый кабинет был открыт на базе Клиники Пирогова в начале октября. Все волонтеры прошли полугодовое обучение у медицинских психологов и онкологов. Кроме того, за работой консультанта наблюдает супервизор и лечащий врач.

Накануне Павленко оставил в Facebook сообщение, в котором рассказал, что ему не удалось победить болезнь. Он отметил, что течение заболевания за последние два месяца не оставило ему шансов на излечение.

При этом врач призвал всех, кто страдает от онкологии, не опускать руки. Он подчеркнул, что шансы на излечение есть всегда.