Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве

Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"На Украине снова новогодние факельные шествия нацистов. Это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма, - написал Аксенов. - Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века".

По его мнению, жители полуострова "благодарят Бога, что больше не имеют ничего общего" с Украиной и осуждают поклонение "нацистским палачам", возведенным до ранга героев.

Также он назвал "бандеровщину" топливом гражданской войны в стране

Напомним, в Киеве 1 января прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое на новогодних каникулах устраивают украинские националисты. Городская полиция заступила на дежурство в усиленном режиме, улицы в центре города были перекрыты. В шествии поучаствовали около трехсот человек, хотя организаторы мероприятия отчитались о нескольких тысячах участников.