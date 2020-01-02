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02.01.2020 15:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главврача крымской больницы задержали за крупную взятку

Текст: Семен Тихий (Симферополь)

В Крыму задержали главврача Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве 755 тысяч рублей. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следкома РФ в РК и Севастополе.

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Руководитель ГБУЗ РК "Ленинская ЦРБ" подозревается в действиях, попадающих под нарушение пункта "В" ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ.

Медика задержали на его рабочем месте при попытке получить часть суммы - 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Крыму возбудили дело в отношении старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Керчи, его заместителя и пристава-исполнителя. Их обвинили в получении взятки группой лиц по сговору (пункт "а" часть 5 статьи 290 УК РФ).

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