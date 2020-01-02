На Кубани в новогодних гуляниях участвовали 300 тысяч человек

В Краснодарском крае назвали число жителей региона, которые пришли на организованные в новогоднюю ночь в каждом муниципалитете праздничные гуляния. По предварительным данным администрации Кубани, в них приняли участие более 300 тысяч человек.

"Всего по краю в ночь на первое января прошло свыше 230 мероприятий, - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте администрации региона. - По традиции самое масштабное празднование прошло в Краснодаре. Концерт на Главной городской площади собрал более 21 тысячи зрителей. Кроме того, по главной улице краевого центра 1 января состоялся новогодний забег. Такое же мероприятие, посвященное здоровому образу жизни, прошло в Геленджике".

А сегодня для туристов (кстати, впервые за все годы его существования) открылся этнографический выставочный комплекс "Атамань", расположенный в Темрюкском районе. Популярная у гостей казачья станица на берегу моря будет работать со 2 по 12 января.

Для туристов здесь организованы красочные новогодние казачьи гуляния и обряды, мастер-классы гончарного и кулинарного мастерства, росписи пряников и сувениров.