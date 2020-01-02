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02.01.2020 18:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В сгоревшем в Астрахани доме-памятнике нашли второго погибшего

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

При ликвидации пожара в многоквартирном жилом доме дореволюционной постройки на улице Советской в Астрахани нашли второго погибшего.

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"В настоящее время обнаружено тело женщины 1939 года рождения", - сообщили в пресс-службе СКР по региону. Ранее ведомство проинформировало, что на месте пожара было найдено тело мужчины 1959 года рождения.

По данным пресс-службы главка МЧС по области, возгорание полностью ликвидировано, других жертв не обнаружено, причина пожара выясняется.

Как писала "РГ", пожар в двухэтажном жилом доме с мансардой в центре города начался в ночь на 2 января. Огонь охватил 800 квадратных метров, спасатели эвакуировали восемь человек, находившихся в здании. Судьба еще двух человек оставалась неизвестной.

Всего в этом доме, являющемся памятником архитектуры XIX века, было 20 квартир, в которых проживали 34 человека. Как проинформировала пресс-служба главы региона, губернатор области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным и близким пострадавших на пожаре и сообщил, что жильцы каждой квартиры получат компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

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"Среди погорельцев есть дети школьного возраста. Всех их обеспечат школьными принадлежностями и учебниками. Кроме этого, региональные минфин и минсоц по поручению губернатора проработают вопрос по дальнейшим выплатам пострадавшим после оценки ущерба", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время жильцов эвакуировали в пункт временного размещения в лицей №1. Как сообщили в мэрии, три семьи дали согласие на вселение в маневренный фонд. В администрации Кировского района города организован сбор вещей для погорельцев. Он будет работать ежедневно с 8.00 до 18.00.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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