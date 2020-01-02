В Челябинский метеорит бесплатно покажут школьникам и студентам

С сегодняшнего дня до 8 января студенты и школьники могут бесплатно посетить все экспозиции Исторического музея Южного Урала, где, в частности, выставлен фрагмент Челябинского метеорита.

- Мы поддержали почин коллег из Москвы и Санкт-Петербурга, которые запустили программу "Музеи - детям" и дали возможность учащимся школ бесплатно посещать лучшие музейные центры. К акции подключились уже 80 музеев. У нас школьники и студенты во время каникул смогут бесплатно осмотреть у нас как постоянную экспозицию, так и все действующие временные выставки. Но это без учета экскурсионного обслуживания, которое проводится в обычном порядке, - пояснили в пресс-службе культурного учреждения.

Для того чтобы попасть на экспозицию, учащимся вузов необходимо предъявить студенческий билет, а детей школьного возраста пропустят и без документов.

У посетителей традиционно особый интерес вызывает зал, где представлен фрагмент Челябинского метеорита. Яркий болид пролетел над Уралом 15 февраля 2013 года и упал в Чебаркульское озеро. Самый крупный кусок болида - весом в 600 килограммов, вскоре был поднят из воды и передан в музей. Для него оборудовали специальную витрину со стеклянным куполом.

Как сообщала "РГ", в середине декабря 2019 года в музее произошло странное событие: на глазах посетителей купол самопроизвольно поднялся над метеоритом. Руководство музея объяснило таинственное явление обычным техническим сбоем.