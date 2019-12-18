В музее объяснили загадочный подъем купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольный подъем купола над челябинским метеоритом в Государственном историческом музее Южного Урала мог быть вызван техническим сбоем. Однако причины его пока не установлены, сообщили в среду в пресс-службе учреждения.

- Поскольку речь идет о технике, сбой возможен. Однако его причины пока не установлены, - пояснили в пресс-службе музея. - Загадкой занимаются техники. Известно, что пульт, которым управляется купол находился в специальном помещении, откуда сигнал поступить не мог. Для того, чтобы управлять куполом, необходимо направить пульт на специальный экранчик, причем с очень близкого расстояния.

Как уже сообщала "РГ", по факту ЧП в зале "Природы и древней истории", где находится фрагмент метеорита, составлен официальный акт "О самопроизвольном поднятии купола над метеоритом". Из него следует, что инцидент произошел в 15 часов 30 минут минувшей субботы. Каких-либо перебоев с электричеством в это время в музее не было. Однако тяжелый купол, поднимающийся четырьмя электродвигателями, неожиданно и очень медленно пополз вверх.

Сработала сигнализация, и пришлось вызвать электрика, которому сначала пришлось приподнять купол до верхней отметки. И лишь после этого его удалось опустить. Челябинцы шутят, что метеорит, по всей видимости, решил сбежать или передать привет своему "братишке" - второму фрагменту, в этом году возвращенному в музей из частной коллекции.