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17.12.2019 16:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Над челябинским метеоритом загадочным образом открылся купол

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Смотрители Государственного исторического музея Челябинской области говорят о "самопроизвольно" поднявшемся куполе над фрагментом челябинского метеорита, падение которого напугало южноуральцев в 2013 году. По факту ЧП в зале "Природы и древней истории" даже был составлен официальный акт, фото которого на своей страничке в соцсети разметил один из сотрудников учреждения.

Фото: Пресс-служба общественной палаты Челябинской области
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Из документа за подписью четырех человек, засвидетельствовавших странное поведение тяжелого купола, следует, что инцидент произошел в 15 часов 30 минут минувшей субботы. "В присутствии смотрителя самопроизвольно поднялся купол над метеоритом. По этой причине сработала сигнализация на посту охраны №1", - отмечается в документе. В этой связи пришлось вызвать электрика, закрывшего купол с помощью пульта управления. И пока он не закрылся, у экспоната неотлучно дежурили охранник, смотритель и дежурный, прибывшие в зал по тревоге. К счастью, все экспонаты остались на месте, и никаких повреждений на метеорите сотрудники не обнаружили.

- Обычно поднять купол над метеоритом - это целая эпопея, - пояснил сотрудник пресс-службы музея Айвар Валеев. - Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, плюс сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол вот так взял и сам приподнялся.

По словам Валеева смотрительницы до сих пор пребывают в легком шоке. А челябинцы шутят, что метеорит, по всей видимости, решил сбежать или передать привет своему "братишке" - второму фрагменту, в этом году возвращенному в музей из частной коллекции.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что историю с мистически поднявшимся куполом метеорита придумали сами сотрудники музея, чтобы привлечь к нему побольше посетителей.

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