Сборная Канады стала вторым полуфиналистом молодежного ЧМ по хоккею

Вторым участником полуфинальной стадии молодежного первенства планеты по хоккею стала Канада. В 1/4 финала "кленовые листья" разгромили Словакию - 6:1.

Канадцы решили все вопросы по исходу этого противостояния в стартовых двух периодах. И если в первом из них словаки пропустили лишь одну шайбу (отличился Барретт Хэйтон), то во втором Канада отправила в ворота соперника четыре шайбы. Забивали Коннор Макмайкл, Джейкоб Бернард-Докер, Лиам Фуди и Алекси Лафренье.

В третьем периоде команды забили по одному голу: у канадцев отличился Хэйтон, у словаков - Оливер Окульяр. Как итог - 6:1. Соперник канадской сборной определится позднее. В двух остальных четвертьфинальных матчах встретятся американцы с финнами и шведы с чехами.

Ранее в полуфинал вышла Россия. Команда Валерия Брагина обыграла в полуфинале Швейцарию со счетом 3:1.