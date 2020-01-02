Трамп предостерег Эрдогана от военного вторжения в Ливию

Вашингтон насторожен планами возможного военного вмешательства Анкары в дела Ливии. Это подтвердил телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшийся по инициативе последнего.

Как передает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, Трамп предупредил коллегу, что "иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии". Напомним, что сегодня турецкий парламент одобрил военную операцию на территории этого североафриканского государства в рамках помощи правительству в Триполи, которое отбивается от армии генерала Хафтара.

Гражданская война в Ливии не прекращается с 2011 года, когда силами международной коалиции в рамках операции, одобренной резолюцией Совбеза ООН, ливийский правитель Муамар Каддафи был убит в ходе боевых действий.