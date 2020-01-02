В Госдуме назвали неприемлемыми заявления спикера Эстонии

Заявление главы парламента Эстонии Хенна Пыллуааса на тему Тартуского мирного договора с Советской Россией отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет назад. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее спикер эстонского парламента потребовал от России возвращения территории, которую он назвал "аннексированной"​​​. По словам политика, для ратификации нового российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках Тартуского договора от 1920 года.

Слуцкий подчеркнул, что данные заявления "некорректны и неприемлемы".

"Они отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет - к 2005 году, - написал он в соцсетях, - и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора".

Это уже не первое подобное заявление Пыллуааса. В ноябре он выступил с территориальными притязаниями к РФ и требованием возврата 5,2 процента земель, которые отошли к России после вхождения Эстонии в состав СССР.

Напомним, что в 2005 году стороны подписали договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются "пограничным договором". Однако затем парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора, который российская сторона рассматривает как не имеющий юридической силы исторический документ.