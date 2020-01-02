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02.01.2020 16:21
Рубрика: Турция

В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Текст: Марина Алешина

Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.

По данным РИА Новости, в Турции в рамках открытого уголовного дела арестованы семь человек, включая четверых пилотов частного самолета, на борту которого Гон по поддельному - возможно, французскому паспорту на чужое имя - пересек границу перед самым Новым годом.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Экс-глава Renault Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Не исключено, что другие подозреваемые, которых нанял Гон, работали в частной охранной фирме. Сообщается, что судно с тайным "пассажиром" совершило рейс из Стамбула в Бейрут. При этом всплыли совсем уж остросюжетные и фантастические подробности - например, бизнесмен мог путешествовать в футляре из-под двойного контрабаса.

Напомним, что он был арестован еще в ноябре позапрошлого года в Японии вместе с помощником Грегором Келли. Они обвиняются в отмывании доходов на сумму более 70 миллионов долларов.

Весной 2019-го адвокаты Гона добились его освобождения под залог и подписку о невыезде. Однако незадолго до суда, назначенного на весну, эта история внезапно получила новый поворот. Пока бизнесмен остается в бегах.

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