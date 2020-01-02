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02.01.2020 12:48
Рубрика: Видео

Видео: гонщик промчался по реке на мотоцикле

Текст: Вадим Давыденко

Что может быть приятнее в разгар зимы, чем промчаться вниз по течению холодной, дышащей сном и покоем реки, да с молодецким "эгегей!", да с ветерком, обжигающим щеки? А если еще и на мотоцикле? А если при этом еще и река не замерзла? "Ого!", - скажут многие, - "спасибо, не надо".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но, как оказалось, прокатиться по воде на мотоцикле все-таки можно, предварительно оснастив технику каким-то подобием водных лыж и переобув железного коня в специальные шины. Главное - успеть взять разгон на берегу, чтобы по поверхности воды уже легко скользить при 60 км/ч, а не грузно идти ко дну.

Этот трюк удался 27-летнему украинскому спортсмену Сергею Совяку, который в присутствии многочисленных журналистов и судей установил республиканский рекорд на 5-километровой дистанции. Мчался он, ни много ни мало, по Днепру, который был в тот день, как в прозе Гоголя, тих и задумчив.

Пока этот вид экстремального спорта мало кому известен, но теперь, после просмотра этого ролика, промчаться по воде на мотоцикле захочется многим.

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#видео #авто