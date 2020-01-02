Видео: выезжая с парковки, водитель-новичок зацепил чужие машины

Это видео нужно массово тиражировать и в обязательном порядке изучать в автошколах. Такое количество ошибок всего за минуту пребывания за рулем может совершить далеко не каждый начинающий водитель. Да еще и на относительно свободной парковке. Да еще и за рулем компактной малолитражки, на которой маневрировать в тесноте мегаполисов - одно удовольствие.

Сначала горе-водитель слишком сильно прижался к припаркованной слева машине, когда сдавал назад. Естественный результат - сам лишился бампера и оцарапал соседнее авто.

Потом кинулся поднимать оторванный бампер, не поставив автомобиль на тормоз. И, конечно же, стукнул припаркованную сзади машину.

Запихнул бампер он почему-то в салон. Разумеется, максимально неудачно, так, чтобы и обзор себе загородить и чтобы дверь водительскую не захлопнуть. Уезжая, зацепил открытой дверью еще одно чужое авто, уже третье по счету.

Что он натворил дальше - в поле зрения этой видеокамеры уже не попало. Сшиб шлагбаум на выезде из паркинга? Въехал в остановку? Врезался в светофор?