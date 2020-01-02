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02.01.2020 15:00
Рубрика: Видео

Видео: выезжая с парковки, водитель-новичок зацепил чужие машины

Текст: Вадим Давыденко

Это видео нужно массово тиражировать и в обязательном порядке изучать в автошколах. Такое количество ошибок всего за минуту пребывания за рулем может совершить далеко не каждый начинающий водитель. Да еще и на относительно свободной парковке. Да еще и за рулем компактной малолитражки, на которой маневрировать в тесноте мегаполисов - одно удовольствие.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Сначала горе-водитель слишком сильно прижался к припаркованной слева машине, когда сдавал назад. Естественный результат - сам лишился бампера и оцарапал соседнее авто.

Потом кинулся поднимать оторванный бампер, не поставив автомобиль на тормоз. И, конечно же, стукнул припаркованную сзади машину.

Запихнул бампер он почему-то в салон. Разумеется, максимально неудачно, так, чтобы и обзор себе загородить и чтобы дверь водительскую не захлопнуть. Уезжая, зацепил открытой дверью еще одно чужое авто, уже третье по счету.

Что он натворил дальше - в поле зрения этой видеокамеры уже не попало. Сшиб шлагбаум на выезде из паркинга? Въехал в остановку? Врезался в светофор?

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#видео #авто