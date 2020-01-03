Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Президент Сирии Башар Асад выразил солидарность с народом Ирана в связи с убийством главы спецподразделения"Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани американскими военными. "Асад заявил, что поддержка сирийской армии со стороны Сулеймани "не будет забыта", - сообщается в заявлении пресс-службы сирийского лидера. По его мнению, убийство "сплотит ось сопротивления для противостояния разрушительной политике США в регионе".

Ранее в Дамаске заявили , что "решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель" Сулеймани. Сирийский МИД также сравнил действия Вашингтона с принципами работы преступных бандформирований и возложил на Соединенные Штаты ответственность за дестабилизацию ситуации в Ираке.

Ранее Пентагон сообщил, что в ходе операции в окрестностях Багдада американскими военными был ликвидирован генерал Сулеймани. Помимо этого, погибли замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала убийство Сулеймани, назвав его "проявлением новой реальности", где США идут на "уничтожение представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой".