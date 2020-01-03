Убийство Сулеймани может иметь далеко идущие последствия

Убийство в аэропорту Багдада 62-летнего иранского генерала Касема Сулеймани, который руководил спецподразделением "Эль-Кудс", отвечающим за организацию военных операций Исламской Республики за рубежом, может иметь далеко идущие последствия как для американо-иранских отношений, так и для ситуации на Ближнем Востоке в целом.

Что известно об операции?

Ситуация может осложниться и из-за того, что приказ о ликвидации популярного генерала отдал лично американский президент. Дональд Трамп после сообщений об убийстве генерала опубликовал в своем Twitter флаг США без комментария, что в общем-то не свойственно его манере общения.

"По указанию президента американские военные предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить американский персонал за рубежом, убив Касема Сулеймани", - в свою очередь говорится в заявлении Пентагона.

Соединенные Штаты ликвидировали не только генерал-майора, но и одного из его главных соратников. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Тегеране и Пентагоне, в пятницу в ходе авиаудара в аэропорту Багдада также был убит верховный командир иракской милиции Абу Махди аль-Мухандис, советник Сулеймани.

Именно Мухандис, глава основанного им движения "Катаиб Хезболла", стоял за нападением проиранских "народных милиционеров" на посольство США в Багдаде во вторник. По сообщению агентства, в 2009 году Вашингтон объявил "Катаиб Хезболла" иностранной террористической организацией, заявив, что она угрожает стабильности в Ираке, и объявил Мухандиса террористом. В 2007 году кувейтский суд заочно приговорил его к смертной казни за причастность к взрывам в посольстве США и Франции в Кувейте в 1983 году.

В пятницу иракские военизированные группировки заявили, что три ракеты, выпущенные американцами недалеко от международного аэропорта Багдада, "убили пять членов иракских военизированных групп и двоих гостей".

Ракеты ударили по кортежу машин, находившихся возле терминала грузовых воздушных перевозок, в результате чего два автомобиля были уничтожены.

"Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис ехали на одном транспортном средстве, когда они были последовательно поражены двумя управляемыми ракетами. Они направлялись из зала прибытия на дорогу, ведущую из аэропорта Багдада в центр города", - сказал командующий местной милицией Абу Мунтар-аль-Хусейни, добавив, что в результате авиаудара была уничтожена вторая машина, в которой ехали телохранители генерала. По информации иракского силовика, американцы "имели подробную информацию о движениях конвоя", а это значит, что речь может идти об утечке с самого верха местных силовых структур.

Трамп поддался эмоциям?

Решение о ликвидации генерала, с большой долей вероятности, было принято Трампом под давлением силового блока Белого дома.

Представители США, сообщили агентству на условиях анонимности, что Сулеймани был убит в результате удара беспилотника. Иранская революционная гвардия заявила, что генерал был убит в результате нападения, проведенного с участием американских вертолетов. На снимках в интернете видны горящие обломки на дороге возле аэропорта.

Иранское государственное телевидение постоянно транслирует кадры с изображением Сулеймани, всматривающегося в бинокль через пустыню и приветствующего солдата, и Мухандиса, разговаривающего с своими последователями.

Трамп, как известно, склонен по-своему интерпретировать правило "кнута и пряника". После нападения на американское посольство в Багдаде, он сначала заявил о неотвратимости наказания для Тегерана ("Это не предупреждение, это угроза", - написал он). А вскоре перед новогодним ужином в своей резиденции во Флориде, улыбаясь, сказал журналистам, что не хочет войны. Однако в итоге Трамп проявил себя как жесткий главнокомандующий, последовав призывам "горячих голов" провести силовую акцию, и, по большому счету, не просчитав ее последствий.

Тегеран уже пообещал отомстить Соединенным Штатам за проведение операции, в результате которой погиб генерал. Как сообщает Fox News, силы Пентагона приведены в состояние повышенной боеготовности после убийства Сулеймани. Как отмечают аналитики, Иран, скорее всего, решительно отреагирует на убийство Сулеймани, имя которого в Исламской Республике овеяно легендой, а его влияние быстро распространилось по всему ближневосточному региону после вторжения США в Ирак в 2003 году и последующей оккупации американцами этой страны.

Сулеймани был символом в Иране и регионе

Генерал-майор Касем Сулеймани был не просто известным боевым генералом, а одним из самых известных людей в Исламской республике, который по степени популярности обошел многих иранских политиков. Он руководил самым элитным подразделением главной силовой структурой страны - КСИР, могущественного Корпуса Стражей Исламской Революции и командовал многими операциями Тегерана на Ближнем Востоке.

Родившийся 11 марта 1957 года в семье крестьянина Касем Сулеймани, как сообщает АР, вырос на своей родине недалеко от горного и исторического иранского города Рабор, известного своими лесами, урожаями абрикоса, грецкого ореха и персика, а также храбрыми солдатами. Госдепартамент США заявил, что он родился в религиозной столице Ирана Куме.

В 13 лет Сулеймани начал работать на стройке, а позже стал сотрудником Керманской водной организации. После Исламской революции в Иране в 1979 году он присоединился к Революционной гвардии. Командовал на северо-западе Ирана силами, которые подавили курдские волнения после революции.

Сулеймани стал главой "Эль-Кудс" еще в 1998 году, и в течение многих лет он занимал сдержанную позицию, укрепляя связи Ирана с "Хезболлой" в Ливане, сирийским правительством и шиитскими ополченцами в Ираке.

За последние два десятилетия Сулеймани пережил несколько попыток покушения на него со стороны западных, израильских и арабских разведок. Он выжил в результате авиакатастрофы 2006 года, в результате которой погибли другие военные чиновники на северо-западе Ирана, и в результате взрыва в 2012 году в Дамаске, во время которого погибли главные помощники Башара Асада.

В западных СМИ в ноябре 2015 года распространились слухи о том, что Сулеймани был убит или серьезно ранен во время боев против боевиков в сирийском Алеппо, отмечает The Associated Press.

"Эль-кудс", возглавляемое им подразделение, которому было поручено проведение операций за пределами Ирана, поддержало президента Сирии Башара Асада, когда он был близок к поражению в гражданской войне, бушующей с 2011 года, а также помогло ополченцам победить ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - Ред.) в Ираке.

Для иранцев генерал-майор Сулеймани был символом национальной устойчивости и стабильности перед лицом продолжающего более четырех десятилетий давления со стороны США. Сулеймани стал самым узнаваемым полевым командиром Ирана, при этом став таким же могущественным, если не больше, чем его гражданское руководство.

"Война - это потерянный рай человечества, - сказал Сулеймани в интервью 2009 года. Один из видов рая, который изображается для человечества, - это ручьи, прекрасные нимфы и зелень... Военный фронт оказался потерянным раем для людей".

В своей речи в 2010 году американский генерал Дэвид Петреаус рассказал о послании Сулеймани, в котором, по его словам, объясняется сфера действия иранских сил в регионе. "Он сказал: Петреус, вы должны знать, что я, Кассем Солеймани, контролирую политику Ирана в отношении Ирака, Ливана, Газы и Афганистана", - заявил Петреус.

Тем не менее, отмечают наблюдатели, Сулеймани был противником "кровопролития" и предлагал американцам через свои каналы положить конец противостоянию между двумя странами. Но в Вашингтоне продолжали считать генерала причастным к многим силовым акциям в регионе.

Силовое противостояние неизбежно?

Убийства Сулеймани и аль-Мухандиса, по замыслу стратегов Белого дома, должны стать мощным ударом по Ирану, многолетний конфликт которого с Соединенными Штатами резко обострился на этой неделе.

В американском военном ведомстве пояснили, что "этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак", однако данный радикальный и непродуманный вариант, мягко говоря, не прибавит популярности Вашингтону на Ближнем Востоке. Он уже спровоцировал бурю гнева в самой Исламской Республике.

"Жестокость и глупость американских террористических сил, стоящим за убийством командира Сулеймани ... несомненно, сделает дерево сопротивления в регионе и мире более процветающим", - говорится в заявлении министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

"Трамп из-за своей игры втянул США в самую опасную ситуацию в регионе, - написал в приложении для социальных сетей Telegram Хессамеддин Ашена, советник президента Ирана Хасана Роухани. - Кто бы ни поставил ногу за красную линию, он должен осознавать и быть готов к ее последствиям".

Как отмечает Reuters, убийство Сулеймани может ознаменовать резкую эскалацию региональной "теневой войны" между Ираном и США и их союзниками, главным образом Израилем и Саудовской Аравией, которая может привести к ответным нападениям "один на один" - вплоть до начала тотальной войны в ближневосточном регионе.

По оценкам аналитиков, силы "Эль-Кудс", обезглавленные убийством их любимого командира, наряду с элитными военизированными подразделениями и доверенными лицами от ливанской Хезболлы до ФМС в Ираке, имеют достаточно средств, чтобы начать масштабные ответные акции против Вашингтона.

"Сулеймани учил нас, что смерть - это начало жизни, а не конец жизни", - сказал один из его боевых соратников.