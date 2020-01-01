Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании войны с Ираном, несмотря на то, что несколькими часами ранее пригрозил Тегерану, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о возможном нарастании напряженности в отношениях с Ираном, Трамп сказал журналистам в своем гольф-клубе Mar-a-Lago во Флориде: "Хочу ли я этого? Я хочу мира. Мне нравится мир. И Иран должен хотеть мира больше, чем кто-либо. Так что я не вижу, чтобы это (война - прим. "РГ") произошло".

Обострение американо-иранских отношений, переживающих крайне сложный период, произошло после того, как во вторник протестующие, разгневанные воздушными ударами США по Ираку, устроили силовую акцию у здания американского посольства в Багдаде. Они подожгли пост безопасности у входа в посольство. Протестующие бросали камни в ворота дипмиссии. В ответ сотрудники службы безопасности посольства и охранники запускали слезоточивый газ и оглушали нападавших шумовыми гранатами, чтобы отразить их атаку. Протесты проводились "народной милицией Ирака" и продолжались несколько часов. Толпа разошлась после обращения ряда политиков.

Чуть позже президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации насилия и заявил, что Тегеран "понесет полную ответственность" за это.

МИД Ирана в ответ назвал "пустыми" обвинения США в нападении на посольство в Ираке. Как сообщило агентство РИА Новости, официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави также предостерег американцев от необдуманных заявлений, призвав Белый дом пересмотреть "деструктивную политику в отношении региона".