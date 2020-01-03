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03.01.2020 12:35
Рубрика: Легковые авто

Chrysler показал концепт с плоскими колесами

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Chrysler. Фото: Пресс-служба Chrysler.
Фото: Пресс-служба Chrysler.

На выставке электроники CES в Лас-Вегасе дебютирует новый концепт Chrysler со старым именем.

Chrysler Airflow Vision назвали так же, как седан, выпущенный в 1934 году. Очевидно, что американский автопроизводитель имел в виду прорывные аэродинамические показатели. Актуальные для своего времени, разумеется.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Обратите внимание на колёса концепта. Безусловно, нужно делать скидку на то, что перед нами рисованные изображения, а не реальные фото, но всё-таки такое встретишь нечасто (читай - почти никогда). Поэтому можно ожидать от Airflow чего-нибудь интересного.

Двери, судя по всему, выполнены по типу "крыло чайки".

Фото: Пресс-служба Chrysler.

Интерьер довольно типичный для концептов последних лет: минимум физических органов управления, дисплеи во всё торпедо, высокий тоннель пола, четырёхместная конфигурация салона.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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С большой долей вероятности можно говорить о том, что в ближайшее время Airflow Vision не получит серийного воплощения. Автомобиль является витриной того, что мы можем увидеть на новых моделях Chrysler: например, горизонтальная хромированная полоса, проходящая по кромке капота и соединяющая головную оптику.

Выставка CES, на которой состоится премьера Chrysler Airflow Vision, откроется 7 января.

Фото: Пресс-служба Chrysler.
#Chrysler