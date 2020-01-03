Citroen представит авто с перпендикулярной парковкой

Citroen опубликовала тизер новой модели, которая дебютирует в следующем месяце. Предполагается, что это будет компактный электрокар.
Скорее всего, в феврале французы покажут серийную версию концепта Ami One, дебютировавшего в 2019 году на Женевском автосалоне.
Длина автомобиля составляет всего 2.5 метра - при таком параметре, отмечали тогда в Citroen, Ami One запросто можно припарковать перпендикулярно к тротуару.
Концепт Ami One развивает скорость до 45 км/ч и может проезжать на одной зарядке порядка ста километров, а управлять такой машиной может любой человек старше 16 лет (в зависимости от законодательства конкретной страны).
Премьера новинки запланирована на 27 февраля. Она состоится на специальном мероприятии в Париже.
Напомним, в этом году должны начаться продажи российского серийного электрокара Zetta.