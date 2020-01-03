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03.01.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Citroen представит авто с перпендикулярной парковкой

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Citroen. Фото: Пресс-служба Citroen.
Фото: Пресс-служба Citroen.

Citroen опубликовала тизер новой модели, которая дебютирует в следующем месяце. Предполагается, что это будет компактный электрокар.

Фото: Пресс-службы PSA и FCA.
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Скорее всего, в феврале французы покажут серийную версию концепта Ami One, дебютировавшего в 2019 году на Женевском автосалоне.

Длина автомобиля составляет всего 2.5 метра - при таком параметре, отмечали тогда в Citroen, Ami One запросто можно припарковать перпендикулярно к тротуару.

Фото: Пресс-служба Citroen.

Концепт Ami One развивает скорость до 45 км/ч и может проезжать на одной зарядке порядка ста километров, а управлять такой машиной может любой человек старше 16 лет (в зависимости от законодательства конкретной страны).

Премьера новинки запланирована на 27 февраля. Она состоится на специальном мероприятии в Париже.

Напомним, в этом году должны начаться продажи российского серийного электрокара Zetta.

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