Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.

Соответствующий документ был опубликован в турецком правительственном вестнике "Ресми газете", что означает его вступление в силу.

Ранее законопроект был одобрен местным парламентом - Великим национальным собранием Турции. Он был внесен в последние дни прошлого года Партией справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган.

По комментариям в турецких СМИ речь может идти об отправке военных инструкторов для обучения бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС), а также поставках оружия.