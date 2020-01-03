Главный тренер молодежной сборной Швеции: "Мы должны бояться Россию"

Нападающий молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон заявил, что сборная России должна бояться его команду в полуфинале чемпионата мира.

"Россия должна нас бояться? Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото. У России молодой вратарь, но очень хороший. Надеюсь, мы забьем больше них", - цитирует форварда "Чемпионат".

Впрочем, Густафссон уверен, что им предстоит сыграть против хорошей команды и для победы нужно будет избежать ошибок, которые были в четвертьфинале против Чехии.

"Думаю, нам надо улучшать свою игру, так всегда, в полуфинале надо сыграть еще лучше. Сегодня, когда мы вели 3:0, не раз позволили чехам выходить в контратаки два в одного. Против России такого нельзя допускать, потому что они забьют", - считает он.

По словам другого шведского форварда Нильса Хегландера, его команда на этом турнире способна обыграть любого и идет за золотом. В тоже время он уверен, что в полуфинале для его команды будет самый непростой на этом чемпионате мира матч.

Главный тренер шведской сборной Томас Монтен рассказал, за счет чего его подопечные могут добиться победы в полуфинале.

"С Россией мы должны играть на высоких скоростях. Главным будет включать скорости, быстро двигать шайбу и кататься. Мы должны насесть на русских, заставить их много играть в обороне. Если мы будем так играть, то у нас есть шанс. Россия много удаляется? Большинство может быть большим фактором", - цитирует тренера "Чемпионат".

В тоже время наставник сборной Швеции считает, что его команде следует опасаться соперника.

"Мои игроки говорят, что Россия должна их бояться? Думаю, мы тоже должны бояться Россию, это невероятная команда. Будет очень тяжелый матч", - сказал он.

Полуфинальный матч молодежного чемпионата мира между сборными Швеции и России состоится 4 января в 17:00 по московскому времени. Во втором полуфинале в 21:00 сыграют Канада и Финляндия.