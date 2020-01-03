Как изменится жизнь автомобилистов в 2020 году

В новом году автомобилистов ждут очередные масштабные изменения. Скорректированы правила регистрации транспорта и требования к кандидатам в водители. А осенью изменятся правила приема экзаменов на права. Уже летом появятся новые требования к техосмотру, в результате введения которых, предполагается, что купить диагностическую карту станет невозможно.

Из автосалона с номерами

Но обо всем подробнее. Итак, уже вступили в силу новые правила регистрации транспорта. Они наделили дилеров возможностью регистрации машины в ГИБДД от имени покупателя. По идее, автовладелец, купив автомобиль, уже из салона может забрать его с документами, зарегистрированным в ГИБДД, и установленными на нем государственными регистрационными знаками. Однако, на деле эта норма пока еще не работает. Дело в том, что подзаконные акты были подписаны буквально накануне нового года. Дилеры, желающие участвовать в этом процессе, попросту не успели оформить необходимых документов, пройти проверку в ГИБДД и еще не включены в реестр специализированных организаций. А регистрировать транспорт в ГИБДД могут только организации, включенные в этот реестр, который ведет МВД.

Надо сказать, что и особенного желания дилеры к этому продукту не проявляют. Ведь цены на эту услугу установил ФАС в размере 500 рублей. До сих пор в автосалонах оказывали такую услугу, но стоила она совсем других денег - от 10 тысяч рублей и выше. При этом дилеру не требовалось быть включенным в реестр, проходить проверку в ГИБДД. Для этого требовалось от покупателя оформить доверенность на представителя автосалона, который и ставил от его имени машину на учет в ГИБДД.

Понятно, что такая услуга сохранится и теперь. И стоить она будет столько же, пока не появятся реальные конкуренты, которые войдут в реестр специализированных организаций.

Но появилось еще одно не очень приятное требование. Теперь, чтобы поставить машину на учет по простой рукописной доверенности, необходимо предоставить еще паспорт собственника транспортного средства. Либо доверенность должна быть нотариально заверенной. Вряд ли покупатель автомобиля решится на то, чтобы незнакомым людям в автосалоне оставить свой паспорт. Так что это условие заметно усложнит предоставление такой услуги.

Эксперты предполагают, что дилеры постепенно будут предоставлять новую услугу и становиться этими специализированными организациями, регистрирующими автомобили в ГИБДД. Но процесс будет не быстрым. В лучшем случае сколь-нибудь существенное увеличение таких организаций, чтобы можно было говорить о доступности этой услуги, ожидается к середине года.

Номер на заказ

Теперь у автовладельца, который ставит машину на учет в ГИБДД в регионе, в котором зарегистрирован сам, появился выбор. Он может по собственному желанию получить вместе со свидетельством о регистрации машины государственный регистрационный знак в ГИБДД, а может получить только документы, а знак изготовить самостоятельно в организации-изготовителе. В первом случае ему придется заплатить госпошлину в размере 2850 рублей, во втором - 850 рублей.

Второй вариант может быть выгоднее потому, что у организации стоимость номеров может быть ниже. Кроме того, если владелец мотоцикла хочет повесить на своего коня уменьшенный знак - ему прямой путь в эту организацию. То же касается владельцев американских и японских автомобилей, которые изначально не предназначены для нашего рынка. Ведь на таких машинах места установки знаков рассчитаны на американские стандарты. То есть знаки должны быть квадратными. ГОСТ допускает использование таких знаков. Но ГИБДД их не заказывает. В этом случае собственник машины получает в ГИБДД свидетельство о регистрации и отправляется в организацию, которая изготовит ему необходимый нестандартный знак.

Если собственник автомобиля зарегистрирован в другом регионе, то выбора у него нет. В ГИБДД ему присвоят государственный регистрационный номер с кодом региона, в котором он зарегистрирован, и выдадут свидетельство о регистрации. А государственный регистрационный знак он будет изготавливать в соответствующей организации.

Заметьте теперь понятия "номер" и "знак" - совершенно разные. Номер - это набор букв и цифр с кодом региона. А знак - это металлическая пластина, на которую эти буквы и цифры нанесены.

Для реализации этого региональные подразделения создают два различных реестра номеров. Реальных номеров, которые они заказывают на предприятиях, а потом выдают автовладельцам, и виртуальных номеров, которыми пользуются ГИБДД других регионов. Например, в московское ГИБДД обратился житель Тамбова с заявлением о постановке на учет машины. Столичное ГИБДД зарегистрирует автомобиль, присвоив номер из тамбовского реестра виртуальных номеров.

В дальнейшем планируется создать также реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам. Предполагается, что каждый автовладелец сможет выбрать себе на госуслугах номер на свой вкус за госпошлину. А "красивые" номера он сможет там же купить. Для этого региональные подразделения выберут пользующиеся особым спросом номера, которые будут занесены в отдельный реестр. Это может быть реализовано и в этом году, если будет разработан соответствующий нормативный акт. Подготовкой этого документа уже не первый год занимается минэкономразвития. В конце 2019 года это ведомство и МВД пришли к единому видению, как должна выглядеть продажа "красивых" номеров. Так что вероятность появления соответствующего нормативного акта в этом году сильно выросла.

Техосмотр в три кадра

Изменится порядок прохождения техосмотра. 8 июня вступают в силу поправки в закон техосмотре. Диагностическая карта будет оформляться в электронном виде прямо в автоматизированной информационной системе АИС ТО. На бумаге она будет выдаваться по желанию автовладельца.

На техосмотре будут делаться три фотографии с указанием координат съемки. Первая фотография делается перед началом диагностики. Она должна содержать изображение машины сзади, которое позволяет определить марку, модель, цвет и государственный регистрационный номер.

Вторая фотография делается в любой период времени от начала до окончания технического диагностирования. На ней должно быть изображение идентификационного номера VIN автомобиля.

Третье фото делается по окончании процесса диагностики. На нем должно быть изображение машины спереди, а прицепа и полуприцепа сзади, которое позволяет определить марку, модель, цвет и государственный регистрационный знак.

При этом координаты места съемки автомобиля должны находиться в радиусе 150 метров от координат пункта технического осмотра, которые указаны в реестре операторов технического осмотра. Это сделано для того, чтобы лишний раз подтвердить, что машина на техосмотр приехала. А 150 метров - своеобразная погрешность на точность определения координат.

Эти фотографии также будут загружаться в АИС ТО, при этом с геолокацией места съемки. Делается это для того, чтобы техосмотр перестал быть фикцией и простым налогом на автомобилистов, которые деньги платят, получают диагностические карты, но самого ТО не проходят.

При этом для всех пунктов техосмотра будет определена пропускная способность. Она рассчитывается исходя из количества линий осмотра, а также количества экспертов-техников, работающих в пункте. Все эти меры должны привести к тому, что автовладельцам придется проходить техосмотр, а не покупать диагностическую карту. Такое ограничение по пропускной способности не даст оператору оформить лишнюю диагностическую карту сверх установленного лимита.

Чтобы начать работать по новым правилам, все операторы должны быть переаккредитованы. При этом по новым требованиям Российский союз автостраховщиков должен не только проводить документарную проверку, но и осмотреть каждый пункт. Пока и сами страховщики, и операторы техосмотра опасаются, что к моменту вступления в силу закона все это сделать они не успеют. Ведь в России сейчас насчитывает 5200 пунктов ТО. И все их надо осмотреть. Операторы и вовсе предлагают ввести мораторий на этот закон. А эксперты - отменить техосмотр для личного легкового транспорта, который не участвует в коммерческих перевозках.

Но пока вступление в силу этого закона никто не переносил, и автомобилистам стоит исходить из того, что придется ездить на пункты ТО. Хотя, как показывает практика, обходные пути у любых строгих правил всегда находятся.

ГАИ проверит автобусы

Отдельной статьей теперь будет техосмотр автобусов. Предполагается, что одновременно с вступлением в силу поправок в закон о техосмотре, вступят в силу также правила проведения техосмотра автобусов. Пока это только проект постановления правительства, вынесенный на общественное обсуждение, но в том или ином виде он будет принят и вступит в силу с 8 июня.

Согласно ему, все автобусы, кроме тех, что специально оборудованы для оперативно-розыскных нужд, проверяются оператором техосмотра при участии сотрудника Госавтоинспекции.

Техосмотр проводится по предварительной записи в соответствии с графиком, составленным оператором ТО и согласованным с начальником регионального ГИБДД

Техническое состояние проверяет эксперт оператора и заносит результаты в сформированную им в ЕАИС ТО диагностическую карту. Инспектор ГИБДД проверяет соответствие результатов установленным требованиям. Также он проверяет автобус и водителя по информационным учетам МВД. И вносит в диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса требованиям безопасности.

В общем, контроль за техническим состоянием автобусов станет значительно строже. И купить диагностическую карту через интернет уже не удастся. Ведь мало того, что она будет сформирована непосредственно в единой информационной системе, так еще и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора ГИБДД.

Экзамен без площадки

Уже сейчас вступи в силу часть поправок в правила проведения экзаменов на водительское удостоверение. Согласно им, в качестве учеников за руль легковушек и грузовиков допустят тех, кому исполнилось 16 лет. А за руль автобусов, троллейбусов и трамваев - тех, кому 20.

Уже разрешено обучать водителей на автомагистралях. До сих пор ученики на скоростные дороги не допускались. И это действительно важная новость. Теперь получившим права водителям не придется испытывать стресс и заново учиться при выезде на автомагистраль.

Но главная часть поправок вступит в силу с 1 октября. Тогда будет отменен один экзамен - проверка первоначальных навыков управления. То есть, так называемой, "площадки" на экзамене в ГИБДД больше не будет. Но его элементы войдут в практический экзамен, где также будут проверять умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в горку, только в реальных, "боевых" условиях.

Также будет проверяться умение кандидата в водители двигаться с максимальной разрешенной скоростью. И это тоже важно, чтобы выпущенный потом на дорогу с правами водитель не полз, как черепаха, в крайнем левом ряду, создавая аварийные ситуации.

Экзаменационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Таким образом заранее экзаменационный маршрут известен не будет. Это исключит заучивание его наизусть и натаскивание на него кандидатов в водители, как медведей в цирке.

Также уточнены сроки проведения повторных экзаменов для тех, кто не сдал с первого раза. Так, проведение повторного теоретического экзамена предусматривается не ранее, чем через 7, и не позднее 30 календарных дней, а повторного практического экзамена ? не ранее, чем через 7, и не позднее 60 дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена.

Вводится процедура аннулирования результатов экзаменов. Экзамен будет аннулирован, если кандидат его оспорит, и нарушения в ходе его проведения будут выявлены. Тогда будет назначен повторный экзамен. Если иностранный гражданин решит обменять свое водительское удостоверение на российское и выяснится, что в своем государстве он прав не получал, результаты экзамена также будут аннулированы.

Без бумажных паспортов

С 1 ноября все выпускаемые в России и вновь ввозимые автомобили будут получать электронный паспорт. Введение электронных паспортов каждый год переносится на следующий год. Но, возможно, в этом году электронный паспорт все-таки заработает.

Тем более, что уже сейчас каждый второй новый автомобиль продается с электронным паспортом, а в ГИБДД каждое десятое регистрационное действие проводится на основании электронного ПТС. Всего на момент подготовки материала было оформлено 279 780 электронных паспортов.

Сейчас никаких проблем с их использованием не возникает. Но введение электронного ПТС постоянно откладывается из-за неготовности других стран ЕАЭС к введению электронных паспортов.

Надо сказать, что даже после 1 ноября, бумажные паспорта никуда не исчезнут. Собственникам автомобилией не придется менять обычные ПТС на электронные. При этом, в случае утраты бумажного можно будет также, как и сейчас, получить его дубликат в ГИБДД.

Ну а электронный паспорт потерять невозможно. Для удобства автовладельцев, есть выписка из электронного ПТС, которая может быть распечатана и выдана при продаже в дилерском центре. Кроме того, в случае внесения в электронный ПТС сведений о собственнике такого автомобиля, выписка из него автоматически направляется на адрес электронной почты собственника, указанный им при покупке автомобиля. Регистрационные подразделения ГИБДД получают сведения из электронного ПТС в автоматическом режиме при проведении регистрационных действий.