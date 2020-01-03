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03.01.2020 17:10
Рубрика: В мире

Как мир отреагировал на убийство иранского генерала американскими военными

Текст: Игорь Дунаевский
Американские военные нанесли ракетный удар по окрестностям аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Запредельную степень варварства и наглости этой агрессии Вашингтона преувеличить сложно. Целенаправленное убийство высокопоставленного военного другого государства-члена ООН переходит границы всех правовых норм, подрывая фундамент международных отношений.
Фото: KHAMENEI.IR / AFP Фото: KHAMENEI.IR / AFP
Фото: KHAMENEI.IR / AFP

"РГ" собрала реакцию из разных уголков мира на беспрецедентную ликвидацию иранского генерала американскими военными.

Россия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что убийство Сулеймани является "проявлением новой реальности", где США пошли на "уничтожение представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой". В эфире телеканала "Россия-24" она подчеркнула, что "это чрезвычайно важное обстоятельство".

МО РФ: Убийство США иранского генерала приведет к эскалации обстановки

В заявлении МИД России отмечается, что произошедшее "чревато тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности", "подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе".

ООН

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар в своем "Твиттер" написала, что "целенаправленные убийства" Сулеймани и других находившихся с ним лиц "являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека". Она подчеркнула незаконность использования смертоносных средств, в частности беспилотников, при отсутствии активных боевых действий и прямой угрозы жизни других лиц со стороны погибших.

Евросоюз

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал "положить конец виткам насилия и провокаций" в Ираке​​​, а также "любой ценой избегать дальнейшей эскалации".

Бывший глава Евросовета Дональд Туск в своем "Твиттер" написал, что решения Дональда Трампа "провоцируют глобальные риски, а его намерения не ясны".

Франция

Фото: AFP
Депутат Госдумы назвал убийство генерала Сулеймани провокацией США

Государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален заявила, что "мир стал еще более опасным" из-за военной эскалации со стороны Вашингтона. По ее словам, такие операции ведут к усилению эскалации, в то время как Франция стремится, прежде всего, к обеспечению стабильности ситуации и деэскалации".

Министерство призвало граждан страны отложить любые поездки в Ирак, а тем, кто уже там находится, ограничить свои перемещения проявлять максимальную осторожность.

Германия

Власти ФРГ не стали осуждать саму операцию США, но призывали все стороны проявить сдержанность на Ближнем Востоке Заместитель официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер считает, что после убийства Сулеймани ситуация "находится у опасной точки эскалации". "Важно осмысленно и сдержанно добиваться деэскалации", - отметила она.

Великобритания

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб также ушел от осуждения, сделав акцент на деэскалации напряженности и нежелательности возможных конфликтов из-за ракетного удара США. "Разрастание конфликта не соответствует ничьим интересам", - считают в Лондоне. По данным телеканала Sky News, власти Великобритании повысили уровень безопасности на своих военных объектах в государствах Ближнего Востока.

Китай

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин "последовательно выступает против использования военной силы в международных отношениях", призвав "уважать суверенитет и территориальную целостность Ирака, а также защищать мир и стабильность в Персидском заливе". Он особенно отметил, что Вашингтону необходимо "проявить сдержанность" с тем, чтобы предотвратить разрастание конфликта.

Ирак

Власти Ирака, на территории которого был ликвидирован Сулеймани, резко осудили действия США. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Адель Абдель Махди назвал операцию Пентагона "актом агрессии и нарушением суверенитета", который "поджигает фитиль разрушительной войне в Ираке и регионе". Он также указал на нарушение условий присутствия американских войск в Ираке, роль которых "ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой с террористами группировки ДАИШ (запрещена в РФ по решению ВС).

Сирия

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Косачев: Убийство генерала КСИР грозит столкновениями шиитов с США в Ираке

Дамаск "решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель бригадного генерала Касема Сулеймани". МИД Сирии, заявление которого распространила агентство САНА, сравнил действия США с принципами работы преступных бандформирований и возложил на Вашингтон ответственность за дестабилизацию ситуации в Ираке.

Иран

Власти Ирана на всех уровнях грозят США местью за убийство Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал "сокрушительный ответ" за это "страшное преступление". По его словам, гибель генерала только усилит сопротивление деятельности США в регионе.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал произошедшее "актом международного терроризма" со стороны США.

Официальный представитель КСИР Рамезан Шариф пригрозил превратить "моментную радость" США в "траур".

Справка "РГ"

Ранее Пентагон подтвердил, что американские военные провели операцию по ликвидации высокопоставленного иранского военного в окрестностях Багдада. Кроме того, погибли замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек. Указ о проведении операции дал президент США Дональд Трамп, мотивировав это якобы причастностью Сулеймани к атакам на базы международной коалиции и американское посольство в Багдаде.

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