Захарова дала оценку операции США по убийству иранского генерала

Убийство главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани американскими военными "чревато тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности". Такую оценку действиям Вашингтона дали в МИД России, подчеркнув, что "подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook выразила мнение, что удар США по аэропорту в окрестностях Багдада приведет к "эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей". Напомним, в результате операции помимо Сулеймани погибли заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек из числа охраны и сопровождавших лиц.

Захарова указала, что "ключевой" является оценка властей Ирака как государства, подвергшегося ракетному обстрелу американцев. Она процитировала заявление исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди, который назвал действия США "актом агрессии против его страны".

Представитель МИД России также отметила, что Вашингтон не обращался в СБ ООН из-за недавнего нападения на свое посольство в Ираке, что и послужило поводом для удара Пентагона, а значит "мировая реакция его не интересовала". Дипломат уточнила, что проект заявления для прессы СБ ООН американцы внесли и он находится на "процедуре по умолчанию" до 10 утра 3 января по времени в Нью-Йорке.

"То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных", - резюмировала она.

В пятницу Пентагон подтвердил, что американские военные провели операцию по ликвидации высокопоставленного иранского военного в окрестностях Багдада. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США отомстить за гибель военного.