Пентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада

Соединенные Штаты провели в Багдаде операцию против иранского генерала Касима Сулеймани - главы сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате Сулеймани был убит. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

По распоряжению президента США Дональда Трампа американские военные "предприняли решительные оборонительные действия" для защиты персонала США за рубежом. Американская сторона утверждает, что генерал Сулеймани активно разрабатывал план нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону, пишет РИА Новости.

Военное ведомство также сообщает, что операция проводилась с целью предотвращения дальнейших атак со стороны Ирана. США подчеркивают, что продолжат защищать свои интересы в регионе, предпринимая для этого необходимые с их точки зрения действия.

Напомним, в ночь на пятницу США нанесли удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде. При ракетных обстрелах аэропорта Багдада был убит заместитель главы шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. А при ударе по автоколонне, выезжающей из аэропорта, погиб генерал Касим Сулеймани. Ранее шиитское ополчение Ирака также объявило о гибели пяти своих членов, а также "двух гостей" организации.