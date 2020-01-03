Новости

На Камчатке семь человек пострадали при столкновении двух машин 06:30
Пентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада 06:27
Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту 05:51
Приморец в Новый год зарезал двух друзей из-за сожженной шапки 05:49
Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни 05:16
В США подтвердили причастность к ракетным ударам по Багдаду 05:02
ВВС Польши начали охранять воздушное пространство стран Балтии 04:45
Число жертв ракетной атаки аэропорта Багдада увеличилось до семи 04:18
У животных с "Земли леопарда" появилась собственная "социальная сеть" 04:13
Сирийские военные отбили атаки боевиков на юге Идлиба 03:58
Хиллари Клинтон стала почетным ректором университета в Белфасте 03:30
В Нидерландах несколько организаций получили письма со взрывчаткой 03:15
Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек 03:14
Один человек погиб и 12 ранены при ракетной атаке аэропорта Багдада 02:44
В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти 02:29
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы 02:09
Ракеты взорвались возле международного аэропорта Багдада 01:49
Власти Ливана получили ордер на арест бывшего босса Nissan Карлоса Гона 01:10
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею 00:56
Россия встретится со Швецией в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею 00:52
Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек 00:09
"Милан" объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем 00:00
Анна Кузнецова напомнила родителям о важности новогоднего чуда 02.01.2020
Трех женщин подозревают в поджоге питомника для обезьян в Германии 02.01.2020
В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности 02.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
03.01.2020 06:27
Рубрика: В мире

Пентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада

Соединенные Штаты провели в Багдаде операцию против иранского генерала Касима Сулеймани - главы сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате Сулеймани был убит. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Как Дональд Трамп получил "подарки" от Ирана и КНДР под Новый год

По распоряжению президента США Дональда Трампа американские военные "предприняли решительные оборонительные действия" для защиты персонала США за рубежом. Американская сторона утверждает, что генерал Сулеймани активно разрабатывал план нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону, пишет РИА Новости.

Военное ведомство также сообщает, что операция проводилась с целью предотвращения дальнейших атак со стороны Ирана. США подчеркивают, что продолжат защищать свои интересы в регионе, предпринимая для этого необходимые с их точки зрения действия.

Напомним, в ночь на пятницу США нанесли удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде. При ракетных обстрелах аэропорта Багдада был убит заместитель главы шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. А при ударе по автоколонне, выезжающей из аэропорта, погиб генерал Касим Сулеймани. Ранее шиитское ополчение Ирака также объявило о гибели пяти своих членов, а также "двух гостей" организации.

В мире Ближний Восток Ирак В мире Ближний Восток Иран В мире США

Главное сегодня

Пентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада
В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Трамп предостерег Эрдогана от военного вторжения в Ливию
Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР