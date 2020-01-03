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Рубрика: В мире

Ракеты взорвались возле международного аэропорта Багдада

В ночь на пятницу несколько ракет взорвались рядом с международным аэропортом столицы Ирака. В районе, прилегающем к воздушной гавани, слышны сигналы тревоги. Такую информацию распространил ливанский телеканал Al Mayadeen. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США в Багдаде, пишет РИА Новости. Протесты начались сразу после похорон погибших при атаках ВВС США членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Сотрудники сил безопасности посольства США в Багдаде применили слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся проникнуть на территорию дипмиссии.

Напомним, в воскресенье не менее 25 шиитских бойцов погибли при атаке ВВС США на базу иракской группировки "Катаиб Хезболла" в городе Эль-Каим, расположенном на границе с Сирией. Еще 38 ополченцев получили ранения. В Вашингтоне заявили, что это был ответ на ракетный залп со стороны шиитских вооруженных отрядов по правительственной военной базе в районе нефтеносного Киркука, которая служит одним из форпостов для операции западной коалиции "Непоколебимая решимость".

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