В США подтвердили причастность к ракетным ударам по Багдаду

Соединенные Штаты нанесли в пятницу удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде. Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

Пентагон пока не прокомментировал это сообщение, пишет РИА Новости. По данным ряда СМИ, при ракетных обстрелах аэропорта Багдада был убит заместитель главы шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. А при ударе по автоколонне, выезжающей из аэропорта, погиб глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани.

Ранее шиитское ополчение Ирака объявило о гибели пяти своих членов, а также "двух гостей" организации. Все они находились в двух машинах, выезжающих с территории воздушной гавани. Сейчас международный аэропорт Багдада временно закрыт, полеты приостановлены.