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03.01.2020 04:18
Рубрика: В мире

Число жертв ракетной атаки аэропорта Багдада увеличилось до семи

При ракетном обстреле международного аэропорта Багдада погибли семь человек. Шиитское ополчение Ирака объявило о гибели пяти своих членов, а также "двух гостей" организации. Все погибшие находились в двух машинах, выезжающих с территории воздушной гавани.

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Новые данные распространил телеканал Al Arabiya. Он также сообщил о гибели при этой атаке руководителя управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммеда аль-Джабири, пишет РИА Новости, уточняя, что именно шиитское ополчение штурмовало в середине недели американское посольство в Багдаде.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и еще 12 раненых. Сейчас международный аэропорт Багдада временно закрыт, полеты приостановлены.

Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Протесты начались сразу после похорон погибших при атаках ВВС США членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".

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