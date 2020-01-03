Один человек погиб и 12 ранены при ракетной атаке аэропорта Багдада

При ракетных ударах близ международного аэропорта Багдада двенадцать иракских военных получили ранения различной степени тяжести. Один из снарядов попал в гражданский автомобиль, в результате погиб водитель.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные телеканалов Al-Arabiya и Alsumaria. Известно, что ракеты упали рядом с военными объектами иракской армии и международной коалиции.

Напомним, серия взрывов прогремела вблизи международного аэропорта в ночь на пятницу. Сейчас воздушная гавань закрыта, все полеты приостановлены.