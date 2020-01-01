Иракские ополченцы начали покидать периметр посольства США в Багдаде

Сторонники иракских военизированных групп начали покидать периметр посольства США в Багдаде. Молодые люди собрали оборудование и приготовили машины для скоординированного отъезда людей, находившихся у здания дипмиссии. Некоторые решили обустроить палаточный лагерь перед соседним отелем.

Как отмечает Reuters, протесты знаменуют собой новый поворот в необъявленной и теневой войне между Вашингтоном и Тегераном, разыгрываемой непримиримыми противниками по всему Ближнему Востоку. Президент США Дональд Трамп, которому предстоит переизбрание в 2020 году, во вторник пригрозил отомстить Ирану, но позже заявил, что не хочет идти войной на Исламскую Республику.

Напомним, что акция протеста 31 декабря была организована силами повстанцев "Катаиб Хезболла", объединенной группировки проиранских шиитских ополченцев, признанной иракским правительством. Они во вторник днем начали штурм посольства США в Багдаде. Оно было построено на берегу реки Тигр в укрепленной "зеленой зоне" в центре Багдада во время американской оккупации после вторжения в 2003 году, и является крупнейшей и наиболее защищенной дипломатической миссией Соединенных Штатов в мире.

Представители США и Ирака заявили, что нападение на территорию посольства началось с того, что большая толпа собралась после похорон некоторых из тех, кто был убит в результате авиаударов в воскресенье. Протестующие несколько раз пытались взломать периметр охраны и войти в главное здание посольства. Толпа бросала коктейли Молотова через стены и в итоге сожгла въездной КПП. Ополченцы в свою очередь заявили, что в ходе инцидента были ранены по меньшей мере 62 демонстранта. Причем, некоторые из них - якобы боевыми пулями.

Демонстранты объяснили свою силовую акцию тем, что они были разгневаны воздушными ударами США, нацеленными на поддерживаемую Ираном группировку, в результате которых погибли, по меньшей мере, 25 человек. Протестующие атаковали посольство, в то время как американские спецназовцы, размещенные на крышах здания, стреляли в них пулями со слезоточивым газом. Многие из демонстрантов говорили, что их главной целью является "изгнание американских войск и прекращение присутствия США в Ираке". Молодые люди, некоторые были в униформе, размахивали флагами и скандировали лозунг "Смерть Америке", в то время как вертолеты Apache кружили над ними. "Ирак небезопасен для Америки и ее последователей", - сказал один из лидеров акции протеста.

В ночь на 1 января демонстранты разбили палатки и устроили лагерь у стен посольства. В среду утром они принесли еду, кухонную утварь и матрасы, очевидно, надеясь на долговременную осаду американской дипмиссии. Но к середине среды большинство протестующих подчинились призыву, сделанному лидерами шиитских ополченцев, покинуть периметр у посольства.

По оценке экспертов, возможно, последние решили уйти от прямой конфронтации с американцами или избежать открытых столкновений с иракскими правительственными силами.

Правительство Ирака и без того долгое время сталкивается с напряженностью из-за своих тесных отношений с двумя противниками. Трамп в ходе телефонного разговора с иракским премьер-министром Адель Абдулом Махди потребовал от властей этой страны защитить посольство США в Багдаде. Махди, который ранее объявил о планах уйти в отставку на фоне антиправительственных протестов, был поддержан Ираном и его союзниками.

Однако, несмотря на десятилетия вражды между Ираном и Соединенными Штатами, поддерживаемые Тегераном ополченцы и силы коалиции во главе с США оказались на одной стороне во время операции против боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) в 2014-2017 годах. США и Иран помогли иракскому правительству отвоевать территории у боевиков, которые успели захватить треть Ирака.

Со своей стороны Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду осудил воздушные атаки США на Катаиб Хезболла". Иран вызвал швейцарского посланника, который представляет интересы США в Тегеране, чтобы донести недовольство "воинственными действиями", исходящими из Вашингтона.

Тем временем в Пентагоне заявили об отправке в Ирак 750 американских военнослужащих, преимущественно морских пехотинцев. Кроме того, до четырех тысяч военнослужащих США могут быть отправлены в регион в ближайшие дни, если того потребует ситуация.