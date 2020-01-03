Лавров назвал убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал США на грубое нарушение международного права в свете убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. В МИД РФ сообщили, что в пятницу Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, в котором выразил позицию Москвы относительно операции американцев в окрестностях Багдада.

Министр подчеркнул, что "целенаправленные акции государства - члена ООН по устранению официальных лиц другого государства - члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения". Лавров указал на тяжелые последствия действий США "для регионального мира и стабильности", которые "не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а, напротив, ведут к новому витку эскалации".

Глава МИД РФ призвал Вашингтон "отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров".

В пятницу Пентагон подтвердил, что американские военные провели операцию по ликвидации главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В результате бомбежки также погиб заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек из числа охраны и сопровождавших лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить США за гибель военного.