Mazda CX-5 подверглась тюнингу в стиле Дакара

К надвигающемуся Токийскому автосалону 10 января в стенах Автомобильного колледжа в японском городе Нихоне строят ралли-рейдовую фантазию на основе Mazda CX-5.

Токийский автосалон не стоит путать с международным Токийским мотор-шоу, которое проводится раз в два года осенью. Автосалон - мероприятие местечковое, в основном оно посвящено тюнингу. И тем не менее это важное событие для японского автопрома.

Перечень переделок подержанной CX-5 первого поколения в основном составлен из кузовных работ - заваривание задних дверей, замена стекол металлическими панелями, бамперов стальными поперечинами, а также монтаж каркаса безопасности, щитов защиты агрегатов снизу, установка на месте багажника стального ложемента для запасного колеса.

Автомобиль примерил высокопрофильные внедорожные шины Toyo на составных дисках.

Но об участии машины в профессиональных автогонках не может быть и речи: переделка подвески не пошла дальше замены пружин и амортизаторов, шасси опирается на несущий кузов, а двигатель серийный. Проект ориентирован на студенческий практикум, он прорекламирует учебные программы колледжа и разнообразит экспозицию выставки.