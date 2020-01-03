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03.01.2020 16:24
Рубрика: Власть

МО РФ: Убийство США иранского генерала приведет к эскалации обстановки

Текст: Иван Егоров
Убийство американской стороной командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. А также негативно повлияет на всю систему международной безопасности. С таким официальным заявлением выступило в пятницу Минобороны России.

Как заявили в военном ведомстве, недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе. Кроме того по мнению Минобороны РФ, гибель иранского генерала может привести и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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В российском военном ведомстве также заявили о неоспоримых заслугах генерала Сулеймани в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство". Как отметили в ведомстве, генерал Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе.

Как напомнили в Минобороны РФ, под прямым руководством К. Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ и "Аль-Каида"(организации запрещены в РФ) в Сирии и Ираке.

"Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы", - подчеркнули в военном ведомстве России.

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