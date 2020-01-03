Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут

На новых Dacia Logan, Sandero и Duster не будут предложены гибридные и электрические силовые установки - только двигатели внутреннего сгорания, сообщил глава европейского отделения Renault Филипп Буро в интервью Automotive News.

Не будут на Dacia внедрять и сложные электронные ассистирующие системы, вроде аварийного торможения или слежения за разметкой, в опережение обязывающих требований.

Филипп Буро подтвердил, что автомобили Dacia останутся предложением самого низкого ценового сегмента с удовлетворением обязательных европейских норм безопасности. И будут предлагаться в среднем на 20% дешевле моделей Renault тех же классов, например, Dacia Sandero и Renault Clio, Dacia Duster и Renault Kadjar. Кроме того, Dacia не будут продавать для парков такси и сервисов аренды, только напрямую частным потребителям.

Очевидно такая стратегия продиктована новыми правилами Европейского союза по ограничению выбросов углекислого газа. В ближайшие годы рост продаж автомобилей с низкой добавленной стоимостью в странах ЕС для Renault становится просто невыгоден. И до перевода всей европейской линейки под брендами Renault, Nissan и Mitsubishi на гибридные и электрические силовые установки бизнес Dacia может развиваться только в направлении роста экспорта за пределы ЕС.

В России семейство Logan составляет основу предложения Renault на рынке. Кроме того, в рамках дальнейшей интеграции АвтоВАЗа и Renault все новые модели тольяттинского автогиганта будут построены на тех же платформах, которые использует румынская Dacia. Ближайшей новинкой из Тольятти станет запланированный к выпуску с конца 2021 года пятидверный кроссовер Lada 4x4 на общей "тележке" с Duster.