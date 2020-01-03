Новый Mitsubishi Outlander выйдет во второй половине 2020 года

Смену поколения Mitsubishi Outlander во второй половине 2020 года подтвердил исполнительный директор европейского отделения компании Mitsubishi Motors Бернар Луар в интервью Automotive News.

Новый Outlander будет построен на модульной платформе CMF-CD альянса Renault-Nissan-Mitsubishi наряду с Nissan Qashqai / X-Trail и Renault Koleos. Как он будет выглядеть, продемонстрировал концепт-кар Mitsubishi Engelberg Tourer на Женевском автосалоне в 2019 году. Еще новый Outlander станет просторнее и вместит три ряда сидений даже в исполнении подзаряжаемого гибрида.

Немолодой гибридный Outlander за прошедший год стал настоящей рыночной сенсацией в странах ЕС - за 9 месяцев с января по сентябрь его продажи выросли на 80% до 27 тысяч единиц.

Новый подзаряжаемый гибридный Outlander сохранит прежнюю компоновку с бензиновым двигателем, двумя электромоторами - по одному на каждую ось и тяговой батареей литий-ионных аккумуляторов под полом. Радикальных улучшений не произойдет, полного заряда батареи хватит на 70 км хода на электротяге, а с полным баком автономность гибрида составит 700 км.

Похожее сочетание цены, вместительности и оснащения в наступившем году также предложат подзаряжаемые гибриды Hyundai Santa Fe, полностью новые Kia Sorento и соплатформенный Nissan X-Trail. Ожидается также выход гибридного семиместного Volkswagen Tiguan Allspace.

В России без введения стимулирующих мер для покупки электромобилей гибрид не появится, а бензиновый Outlander локализуют в России не раньше конца 2021 года.