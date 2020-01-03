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03.01.2020 14:29
Рубрика: Легковые авто

В Москве появится новый полигон для беспилотников

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице откроют еще один полигон, где будут тестировать беспилотный транспорт. Площадка под открытым небом появится в новой Москве, сообщает портал mos.ru.

На территории площадью два гектара воссоздадут дорожные знаки, пешеходные переходы, светофоры, перекрестки с круговым движением и улицы с разным количеством полос, разворотами и съездами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Разработчики смогут бесплатно тестировать свои машины как в сухую погоду, так и в снег, гололедицу и дождь.

"Чтобы поддержать развитие беспилотных технологий, мы решили создать специальную площадку, где можно обкатывать инновационные машины, - объяснил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. - Крупный полигон расположится на территории, площадь которой почти сравнима с тремя футбольными полями".

Первый в Москве открытый полигон для беспилотников, напомним, появился летом 2017 года в технопарке "Калибр".

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