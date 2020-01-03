Почему дилеры не готовы регистрировать автомобили

Уже регистрируют. Но не все

В Самаре мы все-таки нашли дилерский центр (здесь продают автомобили Kia), где уже можно зарегистрировать купленное авто с 3 января. Стоит это с пошлиной и изготовлением номерных знаков - 2800 рублей.

А в Приморье и до 2020 года оказывали такие услуги почти во всех дилерских центрах. Правда, они были не обязательными, а дополнительными - по желанию покупателя. И стоили они значительно больше, чем в Самаре. У дилеров Toyota, Lexus, Volkswagen - 15 тысяч рублей. В салоне Mercedes-Benz - аж 30 тысяч. Hyundai - 12 тысяч, Peugeot - 14 тысяч рублей.

Кстати, с 4 августа 2019 года действуют предельные уровни тарифов на регистрацию авто, которые утвердила Федеральная антимонопольная служба.

Например, на услуги специализированных организаций по регистрации транспортных средств - 500 рублей с НДС. На изготовление регистрационных знаков - 2000 рублей с НДС, а знаков "Транзит" из расходных материалов на бумажной основе - 200 рублей с НДС. Так что сверяйте прайс-листы.

Правда, трудно сказать, когда это нам понадобится. Кроме Самары в остальных шести регионах к новым услугам не готовы. Разберемся, почему.

Готовность - ноль

В Самарской области корреспондент "РГ" также обзвонила несколько автосалонов - дилеров Lada. Пока они не готовы проводить постановку на учет продаваемых автомобилей.

Для этого нужна регистрация, рассказали нам в автосалоне Тольятти, а дилер пока не готов ее получать. То есть в ближайший месяц услугу оказывать не будут. В другом автоцентре говорят, что в новогодние праздники она точно будет недоступна. Что потом? Пока информации нет.

Во Владивостоке про закон о регистрации транспортных средств у изготовителей или в дилерских центрах тоже знают. Однако есть масса вопросов, как его применять.

"Ситуация такая же, как была при введении электронного паспорта транспортного средства, - сказал специалист центра Peugeot Сергей Антипов. - Документ в электронном виде был узаконен, но каков механизм регистрации его в виртуальном пространстве, было не ясно. Вот и сейчас мы ждем разъяснений, инструкций и прочих пояснений".

На Горьковском автозаводе ситуацию вообще комментировать отказались. А в крупной дилерской компании региона тоже сообщили, что пока не знают, каким образом смогут реализовать новую услугу: нет ни официального регламента, ни утвержденной методики. Соответственно, и предпринимать до их появления в компании ничего не будут, и прейскурант на услугу еще не разработан.

Кроме того, дилеры Нижнего Новгорода надеются, что после обнародования документов у них и у других розничных продавцов автомобилей будет переходный период перед тем, как в полном объеме можно будет исполнять новые требования.

В Управлении ГИБДД по Нижегородской области нам подтвердили, что регламентирующие документы еще не утверждены (информация на 27 декабря). И пока их нет, процесс регистрации автотранспортных средств будет осуществляться в прежнем порядке.

В Красноярске дилеры тоже только присматриваются к возможности проводить регистрацию автомобилей собственными силами. "Пока есть только законодательная норма, но нет реального механизма, который бы прописывал, как она будет работать на практике, - поясняет генеральный директор дилерских центров Kia и Renault в Красноярске Сергей Нощик. - Мы уже обращались за разъяснениями в ГИБДД, но и там пока ждут соответствующих инструкций от властей".

Не так-то это выгодно

Вопросов, как выяснилось, у дилеров много. "Будет ли создаваться какой-то реестр дилеров уполномоченных проводить регистрацию? - перечисляет их Сергей Нощик из Красноярска. - Каким образом предполагается вносить данные в базу, программное обеспечение и многое другое?"

Отдельная история, по его словам, оборудование для производства самих знаков: "Имеющаяся на рынке техника дорогостоящая и высокопроизводительная. Расчеты показывают, что потока клиентов, способного загрузить в достаточной степени такое оборудование, скорее всего не будет даже у крупных дилеров. Следовательно, закупать его нет никакого экономического смысла. Производство наверняка в итоге будет передано какой-то одной специализированной организации. Но ее пока нет".

По мнению Сергея Нощика, каким-то самостоятельным бизнесом для дилеров госрегистрация не станет. Скорее, это будет дополнительная удобная сервисная опция для покупателей. Человеку не нужно куда-то дополнительно идти, а можно просто обратиться в салон и получить автомобиль с регистрацией. В лучшем случае тарифы обеспечат только окупаемость предоставления услуги.

А владелец одного из крупных калининградских дилерских центров сообщил, что изучает возможность регистрировать машины в своих автосалонах уже в течение года. И пока не готов это делать. "Слишком много неясностей, и не вижу, чтобы новый закон их прояснил. Не проработан механизм реализации, поэтому пока не планируем", - пояснил он. В Екатеринбурге дилеры предположили, что все прояснится не ранее февраля. Тогда и можно будет говорить предметно о новой услуге.

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